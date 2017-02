Nov 2 (Infostrada Sports) - Results from the Paris Masters Men's Singles Quarterfinal matches on Friday Michael Llodra (France) beat Sam Querrey (U.S.) 7-6(4) 6-3 4-David Ferrer (Spain) beat 6-Jo-Wilfried Tsonga (France) 6-2 7-5 Jerzy Janowicz (Poland) beat 8-Janko Tipsarevic (Serbia) 3-6 6-1 4-1 (Tipsarevic retired) Gilles Simon (France) beat 5-Tomas Berdych (Czech Republic) 6-4 6-4