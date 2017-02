Nov 9 Paris Masters men's singles second round results on Wednesday (prefix denotes seeding, * new result). * Juan Monaco (Argentina) beat 10-Gilles Simon (France) 6-4 6-0 Feliciano Lopez (Spain) beat 8-Gael Monfils (France) 6-3 6-4 7-Mardy Fish (U.S.) beat Florian Mayer (Germany) 6-1 6-2 Andreas Seppi (Italy) beat 9-Nicolas Almagro (Spain) 6-3 7-5 3-Roger Federer (Switzerland) beat Adrian Mannarino (France) 6-2 6-3 John Isner (U.S.) beat Igor Kunitsyn (Russia) 6-4 6-4 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Ivan Dodig (Croatia) 6-4 6-3 14-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-3 7-6(6) 2-Andy Murray (Britain) beat Jeremy Chardy (France) 6-2 6-4 15-Viktor Troicki (Serbia) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-4 6-4 11-Janko Tipsarevic (Serbia) beat Alex Bogomolov Jr. (U.S.) 6-1 6-0 4-David Ferrer (Spain) beat Nicolas Mahut (France) 6-4 6-4

