June 14 (Infostrada Sports) - Queen's Club men's singles third round results in England on Thursday (prefix denotes seeding, * new result) * Ivan Dodig (Croatia) beat 2-Jo-Wilfried Tsonga (France) 7-6(3) 3-6 7-6(5) * Sam Querrey (U.S.) beat 8-Julien Benneteau (France) 6-3 3-6 6-3 * Xavier Malisse (Belgium) beat Simone Bolelli (Italy) 7-6(5) 6-3 9-Kevin Anderson (South Africa) beat 5-Feliciano Lopez (Spain) 7-6(10) 7-6(7) Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Nicolas Mahut (France) 7-6(3) 6-4