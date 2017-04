Feb 1 (Infostrada Sports) - Results from the Ecuador Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Inigo Cervantes (Spain) beat Pere Riba (Spain) 6-7(6) 6-4 6-3 Albert Montanes (Spain) beat Jozef Kovalik (Slovakia) 6-3 3-6 6-4 Roberto Carballes (Spain) beat Austin Krajicek (U.S.) 6-4 6-3 8-Pablo Carreno (Spain) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 6-3 6-1