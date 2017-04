Feb 5 (Infostrada Sports) - Results from the Ecuador Open Men's Singles Round 2 matches on Thursday 2-Feliciano Lopez (Spain) beat Joao Souza (Brazil) 4-6 7-6(5) 6-2 7-Albert Ramos (Spain) beat Rajeev Ram (U.S.) 6-7(5) 6-3 7-5 5-Victor Estrella (Dominican Republic) beat Andrej Martin (Slovakia) 7-5 6-1 Renzo Olivo (Argentina) beat 4-Fernando Verdasco (Spain) 7-6(5) 3-6 6-3