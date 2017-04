Feb 5 (Infostrada Sports) - Results from the Ecuador Open Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 6-Paolo Lorenzi (Italy) beat 1-Bernard Tomic (Australia) 6-7(5) 7-5 6-3 3-Thomaz Bellucci (Brazil) beat 8-Pablo Carreno (Spain) 7-6(0) 4-6 6-2