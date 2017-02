Oct 29 ATP World Tour rankings on Monday (last week's positions in brackets): 1. (1) Roger Federer (Switzerland) 12315 points 2. (2) Novak Djokovic (Serbia) 11970 3. (3) Andy Murray (Scotland) 7690 4. (4) Rafa Nadal (Spain) 6905 5. (5) David Ferrer (Spain) 5610 6. (6) Tomas Berdych (Czech Republic) 4985 7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (France) 4710 8. (8) Juan Martin Del Potro (Argentina) 3990 9. (9) Janko Tipsarevic (Serbia) 3100 10. (10) Juan Monaco (Argentina) 2775 11. (11) John Isner (U.S.) 2565 12. (13) Richard Gasquet (France) 2550 13. (12) Nicolas Almagro (Spain) 2435 14. (15) Milos Raonic (Canada) 2300 15. (14) Marin Cilic (Croatia) 2210 16. (16) Kei Nishikori (Japan) 2000 17. (17) Stanislas Wawrinka (Switzerland) 1955 18. (21) Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 1935 19. (18) Philipp Kohlschreiber (Germany) 1830 20. (19) Gilles Simon (France) 1815 (Editing by Caroline Helly)