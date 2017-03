UPDATE 7-Tennis-Indian Wells men's singles round 1 results

March 10 (Gracenote) - Results from the Indian Wells Men's Singles Round 1 matches on Thursday Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-4 3-6 7-5 Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Viktor Troicki (Serbia) 6-1 6-4 Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Jordan Thompson (Australia) 1-6 6-1 3-0 (J. Thompson retired) Peter Gojowczyk (Germany) beat Reilly Opelka (U.S.) 6-4 3-6 6-1 Paol