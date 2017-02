UPDATE 4-Tennis-Montpellier International men's singles round 1 results

Feb 7 (Gracenote) - Results from the Montpellier International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Daniil Medvedev (Russia) beat Tobias Kamke (Germany) 6-2 7-6(3) Benoit Paire (France) beat Karen Khachanov (Russia) 7-6(4) 6-4 8-Fernando Verdasco (Spain) beat Gregoire Barrere (France) 6-2 6-1 Aljaz Bedene (Britain) beat Borna Coric (Croatia) 7-5 4-6 6-1 Illya Marchenko (Ukraine) beat Quentin Halys (France) 6-4 6-4