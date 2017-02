May 21 ATP World Tour rankings on Monday (last week's positions in brackets):

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 11800 points

2. (3) Rafa Nadal (Spain) 10060

3. (2) Roger Federer (Switzerland) 9790

4. (4) Andy Murray (Scotland) 7500

5. (5) Jo-Wilfried Tsonga (France) 4965

6. (6) David Ferrer (Spain) 4640

7. (7) Tomas Berdych (Czech Republic) 4500

8. (8) Janko Tipsarevic (Serbia) 3010

9. (9) Juan Martin Del Potro (Argentina) 2910

10. (11) Mardy Fish (U.S.) 2625

11. (10) John Isner (U.S.) 2620

12. (12) Gilles Simon (France) 2615

13. (14) Gael Monfils (France) 2165

14. (13) Nicolas Almagro (Spain) 2095

15. (15) Juan Monaco (Argentina) 1945

16. (16) Fernando Verdasco (Spain) 1765

17. (17) Feliciano Lopez (Spain) 1725

18. (19) Kei Nishikori (Japan) 1690

19. (18) Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 1665

20. (22) Richard Gasquet (France) 1600