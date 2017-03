Sept 20 (Infostrada Sports) - Result from the Davis Cup World Group Semifinal match between Belgium and Argentina on Sunday Belgium beat 5-Argentina 3-2 On Sunday Steve Darcis (Belgium) beat Federico Delbonis (Argentina) 6-4 2-6 7-5 7-6(3) David Goffin (Belgium) beat Diego Schwartzman (Argentina) 6-3 6-2 6-1 On Saturday Carlos Berlocq/Leonardo Mayer (Argentina) beat Ruben Bemelmans/Steve Darcis (Belgium) 6-2 7-6(2) 5-7 7-6(5) On Friday Leonardo Mayer (Argentina) beat Steve Darcis (Belgium) 7-6(5) 7-6(1) 4-6 6-3 David Goffin (Belgium) beat Federico Delbonis (Argentina) 7-5 7-6(3) 6-3