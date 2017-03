Feb 2 (Infostrada Sports) - Result from the Davis Cup World Group Round 1 match between Japan and Canada on Saturday Japan beat 7-Canada 4-1 On Friday Frank Dancevic (Canada) beat Go Soeda (Japan) 6-4 7-6(2) 6-1 Kei Nishikori (Japan) beat Peter Polansky (Canada) 6-4 6-4 6-4 On Saturday Kei Nishikori/Yasutaka Uchiyama (Japan) beat Frank Dancevic/Daniel Nestor (Canada) 6-3 7-6(3) 4-6 6-4 On Sunday Go Soeda (Japan) beat Peter Polansky (Canada) 6-1 6-4 Kei Nishikori (Japan) beat Frank Dancevic (Canada) 6-2 1-0 (Dancevic retired) Ret.