UPDATE 8-Tennis-Den Bosch Open women's singles round 1 results

June 13 (Gracenote) - Results from the Den Bosch Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 2-Kristina Mladenovic (France) beat Risa Ozaki (Japan) 7-5 6-1 Andrea Petkovic (Germany) beat 3-Kiki Bertens (Netherlands) 7-6(6) 2-6 6-2 5-Ana Konjuh (Croatia) beat Tamara Korpatsch (Germany) 6-4 6-4 Carina Witthoeft (Germany) beat 4-CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-7(3) 6-3 7-5 Natalia Vikhlyantseva (Russia) beat Cornelia Lister (Sweden) 6