July 19 (Infostrada Sports) - Result from the Davis Cup World Group Quarterfinal match between Argentina and Serbia on Sunday 5-Argentina beat 4-Serbia 4-1 On Friday Federico Delbonis (Argentina) beat Viktor Troicki (Serbia) 2-6 2-6 6-4 6-4 6-2 Leonardo Mayer (Argentina) beat Filip Krajinovic (Serbia) 6-4 6-2 6-1 On Saturday Carlos Berlocq/Leonardo Mayer (Argentina) beat Viktor Troicki/Nenad Zimonjic (Serbia) 6-2 6-4 6-1 On Sunday Carlos Berlocq (Argentina) beat Filip Krajinovic (Serbia) 6-1 3-0 (Krajinovic retired) Ret. Dusan Lajovic (Serbia) beat Diego Schwartzman (Argentina) 6-1 6-4