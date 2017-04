May 11 (Infostrada Sports) - Results from the Italian Open Men's Singles Round 2 matches on Wednesday 5-Rafa Nadal (Spain) beat Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-3 6-3 9-David Ferrer (Spain) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-4 6-3 Nick Kyrgios (Australia) beat 10-Milos Raonic (Canada) 7-6(5) 6-3 Jeremy Chardy (France) beat 15-Roberto Bautista (Spain) 7-6(6) 6-4 11-Richard Gasquet (France) beat Andreas Seppi (Italy) 6-3 6-4 Thomaz Bellucci (Brazil) beat Nicolas Mahut (France) 6-4 6-3 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Stephane Robert (France) 7-5 7-5 2-Andy Murray (Britain) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-3 6-3 3-Roger Federer (Switzerland) beat Alexander Zverev (Germany) 6-3 7-5 13-Dominic Thiem (Austria) beat Joao Sousa (Portugal) 6-3 6-2