May 12 (Infostrada Sports) - Results from the Italian Open Men's Singles Round 3 matches on Thursday 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 0-6 6-3 6-2 12-David Goffin (Belgium) beat 8-Tomas Berdych (Czech Republic) 6-0 6-0 2-Andy Murray (Britain) beat Jeremy Chardy (France) 6-0 6-4 5-Rafa Nadal (Spain) beat Nick Kyrgios (Australia) 6-7(3) 6-2 6-4 Juan Monaco (Argentina) beat 4-Stanislas Wawrinka (Switzerland) 6-7(5) 6-3 6-4 Lucas Pouille (France) beat 9-David Ferrer (Spain) 6-4 6-1 6-Kei Nishikori (Japan) beat 11-Richard Gasquet (France) 6-1 6-4 13-Dominic Thiem (Austria) beat 3-Roger Federer (Switzerland) 7-6(2) 6-4