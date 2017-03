May 11 (Infostrada Sports) - Results from the Italian Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Fabio Fognini (Italy) beat Steve Johnson (U.S.) 7-6(0) 6-3 Richard Gasquet (France) beat Thomas Fabbiano (Italy) 6-1 7-6(0) Pablo Cuevas (Uruguay) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-3 6-2 Dominic Thiem (Austria) beat Simone Bolelli (Italy) 7-6(4) 7-6(5) Marsel Ilhan (Turkey) beat Adrian Mannarino (France) 6-4 6-1 Juan Monaco (Argentina) beat Dusan Lajovic (Serbia) 6-3 6-7(5) 6-2 16-John Isner (U.S.) beat Joao Sousa (Portugal) 7-5 6-3 Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Donald Young (U.S.) 6-4 6-1 10-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Jerzy Janowicz (Poland) 6-3 7-6(4) 12-Gilles Simon (France) beat Jack Sock (U.S.) 4-6 7-6(2) 6-3