May 15 (Infostrada Sports) - Results from the Rome Masters men's singles matches on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result)

Second round * 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Bernard Tomic (Australia) 6-3 6-3 * 5-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Viktor Troicki (Serbia) 6-3 6-2 4-Andy Murray (Britain) beat David Nalbandian (Argentina) 6-1 4-6 7-5 Juan Carlos Ferrero (Spain) beat 13-Gael Monfils (France) 7-5 6-3 6-David Ferrer (Spain) beat Fernando Verdasco (Spain) 6-3 7-6(3)

First round 11-Gilles Simon (France) beat Donald Young (U.S.) 6-2 7-5 Lukasz Kubot (Poland) beat Potito Starace (Italy) 6-3 5-7 6-2 14-Juan Monaco (Argentina) beat Adrian Ungur (Romania) 6-2 6-2 10-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Michael Llodra (France) 7-5 3-6 6-4 Sam Querrey (U.S.) beat Jarkko Nieminen (Finland) 7-6(4) 5-7 6-4 Marcel Granollers (Spain) beat 15-Feliciano Lopez (Spain) 6-4 6-4

16-Richard Gasquet (France) beat Juergen Melzer (Austria) 6-1 7-6(6) Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat Pablo Andujar (Spain) 6-4 6-1