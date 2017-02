Feb 14 San Jose Open men's singles first round results on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result) * Michael Russell (U.S.) beat 7-Donald Young (U.S.) 6-1 7-6(6) Robby Ginepri (U.S.) beat Xavier Malisse (Belgium) 6-1 6-2 Steve Darcis (Belgium) beat Steve Johnson (U.S.) 7-6(4) 7-6(5) Denis Kudla (U.S.) beat Jack Sock (U.S.) 6-4 6-7(6) 6-3 Gilles Muller (Luxembourg) beat Tim Smyczek (U.S.) 2-6 7-6(5) 6-3 Dimitar Kutrovsky (Bulgaria) beat Dennis Lajola (U.S.) 6-7(7) 6-3 7-6(3)

