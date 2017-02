Feb 15 San Jose Open men's singles results from California on Wednesday (prefix denotes seeding, * new result)

Second round 3-Milos Raonic (Canada) beat Tobias Kamke (Germany) 6-2 7-6(7) 2-Andy Roddick (U.S.) beat Denis Kudla (U.S.) 6-7(5) 7-6(5) 6-4

First round 5-Julien Benneteau (France) beat Ryan Sweeting (U.S.) 7-6(3) 7-6(5) Ryan Harrison (U.S.) beat 8-Olivier Rochus (Belgium) 4-6 6-2 6-3 Denis Istomin (Uzbekistan) beat Sam Querrey (U.S.) 5-7 6-3 7-5 Matthew Ebden (Australia) beat Dudi Sela (Israel) 6-7(7) 6-2 7-6(1) (Compiled by Infostrada Sports; Editing by Peter Rutherford; to query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)