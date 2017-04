UPDATE 4-Tennis-Monterrey Open women's singles round 1 results

April 3 (Gracenote) - Results from the Monterrey Open Women's Singles Round 1 matches on Monday 3-Caroline Garcia (France) beat Renata Zarazua (Mexico) 4-6 6-2 6-3 Donna Vekic (Croatia) beat Patricia Tig (Romania) 6-4 6-1 Naomi Broady (Britain) beat Catherine Bellis (U.S.) 7-6(7) 6-4 Julia Boserup (U.S.) beat Nao Hibino (Japan) 6-0 6-2 2-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Tatjana Maria (Germany) 6-1 6-3