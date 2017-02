UPDATE 2-Tennis-Rio de Janeiro Open men's singles quarterfinal results

Feb 24 (Gracenote) - Results from the Rio de Janeiro Open Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 2-Dominic Thiem (Austria) beat Diego Schwartzman (Argentina) 6-2 6-3 5-Albert Ramos (Spain) beat Nicolas Kicker (Argentina) 6-2 6-3 4-Pablo Carreno (Spain) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 7-6(4) 6-7(2) 1-0 (Dolgopolov retired)