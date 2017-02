Feb 16 Results from the Brazil Open men's singles second round on Thursday (* is new result). *David Nalbandian (Argentina) beat 2-Gilles Simon (France) 6-3 6-2 *Leonardo Mayer (Argentina) beat Jeremy Chardy (France) 4-6 7-5 6-2 3-Fernando Verdasco (Spain) beat Javier Marti (Spain) 6-4 6-7(2) 7-5 1-Nicolas Almagro (Spain) beat Victor Hanescu (Romania) 6-3 6-7(4) 6-3 5-Carlos Berlocq (Argentina) beat Potito Starace (Italy) 3-6 6-2 6-3 8-Albert Ramos (Spain) beat Igor Andreev (Russia) 7-6(4) 7-6(4) Filippo Volandri (Italy) beat Ruben Ramirez Hidalgo (Spain) 6-4 1-6 6-3

