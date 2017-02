Oct 11 Shanghai Masters men's singles results on Tuesday.

Second round * Bernard Tomic (Australia) beat 5-Mardy Fish (U.S.) 4-6 6-1 6-4 * 8-Gilles Simon (France) beat Albert Montanes (Spain) 6-1 6-1 * 13-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Donald Young (U.S.) 6-7(5) 7-6(2) 6-2 10-Andy Roddick (U.S.) beat Grigor Dimitrov (Bulgaria) 7-6(3) 7-5 7-Nicolas Almagro (Spain) beat Tommy Robredo (Spain) 7-5 6-3 15-Florian Mayer (Germany) beat David Nalbandian (Argentina) 6-3 6-4

First round Milos Raonic (Canada) beat Michael Llodra (France) 6-7(2) 6-2 7-6(5) Ryan Harrison (U.S.) beat 11-Viktor Troicki (Serbia) 6-3 6-3 Alex Bogomolov Jr. (U.S.) beat Marcel Granollers (Spain) 6-2 6-3 Albert Ramos (Spain) beat Marin Cilic (Croatia) 6-3 6-4 12-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Lukasz Kubot (Poland) 6-4 7-6(6) Radek Stepanek (Czech Republic) beat Zhang Ze (China) 6-3 6-3 Feliciano Lopez (Spain) beat 9-Janko Tipsarevic (Serbia) 7-6(2) 7-6(3) Dmitry Tursunov (Russia) beat Thomaz Bellucci (Brazil) 6-7(5) 6-4 7-5 Kei Nishikori (Japan) beat Robin Haase (Netherlands) 0-6 7-5 7-6(5) 14-Juergen Melzer (Austria) beat Ivan Ljubicic (Croatia) 6-4 6-2