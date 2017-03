Oct 9 (Infostrada Sports) - Results from the Shanghai Masters Men's Singles Round 3 matches on Thursday 3-Roger Federer (Switzerland) beat 14-Roberto Bautista (Spain) 6-4 6-2 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-3 4-6 6-4 Feliciano Lopez (Spain) beat 13-John Isner (U.S.) 6-3 6-4 Mikhail Youzhny (Russia) beat Juan Monaco (Argentina) 5-7 6-3 6-2 5-David Ferrer (Spain) beat 11-Andy Murray (Britain) 2-6 6-1 6-2 Julien Benneteau (France) beat Jack Sock (U.S.) 6-3 6-4 Gilles Simon (France) beat Malek Jaziri (Tunisia) 6-2 6-3 6-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Ivo Karlovic (Croatia) 6-3 6-4