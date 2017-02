(Adds new results)

Oct 12 Shanghai Masters men's singles second round results on Wednesday (prefix denotes seeding *new result) * Feliciano Lopez (Spain) beat Alex Bogomolov Jr. (U.S.) 7-6(4) 3-6 6-3 1-Rafa Nadal (Spain) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-3 6-2 2-Andy Murray (Britain) beat Dmitry Tursunov (Russia) walkover 6-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 6-4 6-3 Kei Nishikori (Japan) beat 4-Jo-Wilfried Tsonga (France) 6-7(1) 6-4 6-4 3-David Ferrer (Spain) beat Milos Raonic (Canada) 7-5 7-6(7) Santiago Giraldo (Colombia) beat 14-Juergen Melzer (Austria) 4-6 6-4 7-6(5) Matthew Ebden (Australia) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-4 6-2 Juan Carlos Ferrero (Spain) beat 16-Fernando Verdasco (Spain) 4-6 6-3 6-2 12-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Albert Ramos (Spain) 5-7 6-3 6-2

