Tennis-Ecuador Open men's singles round 2 results

Feb 10 (Gracenote) - Results from the Ecuador Open Men's Singles Round 2 matches on Thursday Victor Estrella (Dominican Republic) beat 1-Ivo Karlovic (Croatia) 6-7(7) 7-6(5) 7-6(8) Federico Gaio (Italy) beat Gerald Melzer (Austria) 6-7(4) 6-3 7-6(2) Rajeev Ram (U.S.) beat Nicolas Kicker (Argentina) 7-6(5) 6-3 3-Paolo Lorenzi (Italy) beat Matthew Ebden (Australia) 6-4 6-4