Feb 1 (Infostrada Sports) - Results from the Sofia Open Men's Singles Round 1 matches on Monday 7-Martin Klizan (Slovakia) beat Alexander Lazov (Bulgaria) 6-3 6-0 Mirza Basic (Bosnia and Herzegovina) beat Yuki Bhambri (India) 6-3 7-6(4) Lukas Rosol (Czech Republic) beat Robin Haase (Netherlands) 3-6 6-3 6-4