Feb 5 (Infostrada Sports) - Results from the Sofia Open Men's Singles Quarterfinal matches on Friday 7-Martin Klizan (Slovakia) beat 4-Andreas Seppi (Italy) 6-4 6-3 2-Viktor Troicki (Serbia) beat 5-Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-3 6-4 6-Gilles Muller (Luxembourg) beat 3-Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 7-6(6) 6-4 1-Roberto Bautista (Spain) beat 8-Adrian Mannarino (France) 6-4 6-3