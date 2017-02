Oct 27 St Petersburg Open men's singles second round results from Russia on Thursday (prefix denotes seeding, * new result). * Andreas Seppi (Italy) beat Igor Andreev (Russia) 3-6 6-2 6-4 * 2-Janko Tipsarevic (Serbia) beat Michael Berrer (Germany) 6-3 2-0 (Berrer retired) 4-Marin Cilic (Croatia) beat Somdev Devvarman (India) 5-7 6-1 6-3 Potito Starace (Italy) beat 8-Dmitry Tursunov (Russia) 6-2 6-4 Dusan Lajovic (Serbia) beat Dudi Sela (Israel) 2-6 6-2 6-1 7-Alex Bogomolov Jr. (U.S.) beat Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-4 3-6 7-5