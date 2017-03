Jan 13 (Infostrada Sports) - Results from the Sydney International Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Jerzy Janowicz (Poland) beat Nick Kyrgios (Australia) 6-1 6-7(6) 7-6(5) Gilles Muller (Luxembourg) beat Samuel Groth (Australia) 3-6 6-3 7-6(6) Viktor Troicki (Serbia) beat 8-Martin Klizan (Slovakia) 6-2 6-3 7-Jeremy Chardy (France) beat Sam Querrey (U.S.) 6-4 6-4 Vasek Pospisil (Canada) beat Andreas Seppi (Italy) 6-3 7-6(4) Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 6-3 7-6(1) Pablo Andujar (Spain) beat Jarkko Nieminen (Finland) 6-2 6-2 Bernard Tomic (Australia) beat Igor Sijsling (Netherlands) 6-1 6-2 Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 6-3 7-6(4)