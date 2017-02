(Adds later results)

Jan 11 Sydney International men's singles second round results on Wednesday (* indicates new result; prefix denotes seeding): * Alex Bogomolov Jr. (Russia) beat 5-Viktor Troicki (Serbia) 7-6(5) 6-4 * Julien Benneteau (France) beat 4-Feliciano Lopez (Spain) 6-3 6-4 * Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Matthew Ebden (Australia) 3-6 7-5 7-6(3) * Jarkko Nieminen (Finland) beat 8-Radek Stepanek (Czech Republic) 7-6(5) 5-7 6-1 3-Richard Gasquet (France) beat Fabio Fognini (Italy) 6-2 6-1 1-Juan Martin del Potro (Argentina) beat Lukasz Kubot (Poland) 6-4 6-2 Denis Istomin (Uzbekistan) beat Ryan Sweeting (U.S.) 6-2 6-1 Bobby Reynolds (U.S.) beat 2-John Isner (U.S.) 3-6 6-4 6-3

