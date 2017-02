Oct 4 Japan Open men's singles first round results from Tokyo on Tuesday (prefix deontes seeding, * new result) * 1-Rafa Nadal (Spain) beat Go Soeda (Japan) 6-3 6-2 * Bernard Tomic (Australia) beat 5-Viktor Troicki (Serbia) 7-6(6) 7-6(1) * 3-David Ferrer (Spain) beat Kei Nishikori (Japan) 6-4 6-3 * Tatsuma Ito (Japan) beat Dudi Sela (Israel) 6-4 3-6 6-3 * Ivan Dodig (Croatia) beat 8-Juan Monaco (Argentina) 6-2 2-6 7-6(1) David Nalbandian (Argentina) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 6-1 6-1 Ernests Gulbis (Latvia) beat Lukasz Kubot (Poland) 6-3 3-6 7-5 Milos Raonic (Canada) beat Yuichi Sugita (Japan) 6-7(4) 6-3 7-6(1) Alex Bogomolov Jr. (U.S.) beat Jarkko Nieminen (Finland) 6-4 6-4

