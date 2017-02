Oct 6 Japan Open men's singles second round results from Tokyo on Thursday (prefix denotes seeding) David Nalbandian (Argentina) beat Ivan Dodig (Croatia) 7-6(2) 6-2 2-Andy Murray (Britain) beat Alex Bogomolov Jr. (U.S.) 6-1 6-2 1-Rafa Nadal (Spain) beat Milos Raonic (Canada) 7-5 6-3 3-David Ferrer (Spain) beat Matthew Ebden (Australia) 4-6 6-2 6-2 Santiago Giraldo (Colombia) beat Dmitry Tursunov (Russia) 6-4 7-6(4)

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by John O'Brien; To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)