Nov 6 Valencia Open men's singles final result from Spain on Sunday Marcel Granollers (Spain) beat Juan Monaco (Argentina) 6-2 4-6 7-6(3)

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net)

Please double-click on the newslink:

for tennis stories