Oct 31 Valencia Open men's singles first round results on Monday (prefix denotes seeding, * new result). *Vasek Pospisil (Canada) beat John Isner (U.S.) 6-3 3-6 7-6(9) Nicolas Mahut (France) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 7-6(5) 6-2 Fabio Fognini (Italy) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 6-4 6-3 Nikolay Davydenko (Russia) beat 5-Gilles Simon (France) 6-4 4-6 6-3 (Compiled by Infostrada Sports; editing by Toby Davis)