UPDATE 1-Tennis-Acapulco International women's singles round 1 results

Feb 27 (Gracenote) - Results from the Acapulco International Women's Singles Round 1 matches on Monday 2-Kristina Mladenovic (France) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-2 6-3 Shelby Rogers (U.S.) beat Louisa Chirico (U.S.) 6-2 6-2