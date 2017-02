Oct 25 Vienna Open men's singles first round results from Austria on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result). * Dominic Thiem (Austria) beat Thomas Muster (Austria) 6-2 6-3 * Guillermo Garcia-Lopez (Spain) beat James Blake (U.S.) 6-2 5-7 6-4 * Xavier Malisse (Belgium) beat Albert Ramos (Spain) 6-1 6-4 Tommy Haas (Germany) beat 5-Juan Ignacio Chela (Argentina) 6-7(3) 6-3 7-6(5) Philipp Petzschner (Germany) beat Pablo Andujar (Spain) 6-2 6-2 8-Fabio Fognini (Italy) beat Tommy Robredo (Spain) 7-6(7) 5-7 2-1 (Robredo retired) Daniel Brands (Germany) beat Martin Fischer (Austria) 6-7(3) 6-2 7-6(6) Aljaz Bedene (Slovenia) beat Ivo Karlovic (Croatia) 7-6(4) (Karlovic retired) (Compiled by Infostrada Sports; editing by Tom Pilcher)