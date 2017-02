Oct 27 Vienna Open men's singles second round results from Austria on Thursday (prefix denotes seeding, * new result). * 1-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Jarkko Nieminen (Finland) 3-6 6-1 3-1 (Nieminen retired) * 3-Juergen Melzer (Austria) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 7-5 6-1 Xavier Malisse (Belgium) beat 8-Fabio Fognini (Italy) 6-7(3) 6-3 6-3 Steve Darcis (Belgium) beat Dominic Thiem (Austria) 6-2 6-2 Daniel Brands (Germany) beat 4-Radek Stepanek (Czech Republic) 6-4 7-6(4) Tommy Haas (Germany) beat Aljaz Bedene (Slovenia) 4-6 6-4 6-1 (Compiled by Infostrada Sports; editing by Toby Davis)