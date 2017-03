Aug 4 (Infostrada Sports) - Results from the Washington Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Donald Young (U.S.) beat Tommy Haas (Germany) 6-3 6-4 James Duckworth (Australia) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-1 7-6(4) Chung Hyeon (South Korea) beat Dudi Sela (Israel) 6-2 6-1 Teymuraz Gabashvili (Russia) beat Benjamin Becker (Germany) 4-6 6-1 6-3 Ricardas Berankis (Lithuania) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 7-6(1) 6-3 Go Soeda (Japan) beat Darian King (Barbados) 6-2 6-1 Ruben Bemelmans (Belgium) beat Marinko Matosevic (Australia) 6-3 6-3 Alexander Zverev (Germany) beat Yoshihito Nishioka (Japan) 7-6(1) 6-3 Victor Estrella (Dominican Republic) beat Nicolas Jarry (Chile) 4-6 6-3 6-4