July 28 (Infostrada Sports) - Results from the Washington Open Men's Singles Round 1 matches on Monday Marinko Matosevic (Australia) beat Illya Marchenko (Ukraine) 6-4 7-5 Donald Young (U.S.) beat Yuichi Sugita (Japan) 6-4 4-6 6-4 Rajeev Ram (U.S.) beat Jared Donaldson (U.S.) 6-7(1) 6-4 7-5 Bernard Tomic (Australia) beat Alejandro Gonzalez (Colombia) 6-3 6-2 Malek Jaziri (Tunisia) beat Sergiy Stakhovsky (Ukraine) 7-6(2) 6-4 Robby Ginepri (U.S.) beat Alejandro Falla (Colombia) 6-4 6-2 Tim Smyczek (U.S.) beat Alex Kuznetsov (U.S.) 6-3 6-0 Benoit Paire (France) beat Frank Dancevic (Canada) 6-4 6-0