July 31 (Infostrada Sports) - Results from the Washington Open Men's Singles Round 2 matches on Wednesday 13-Vasek Pospisil (Canada) beat Rajeev Ram (U.S.) 6-0 7-6(8) 6-Richard Gasquet (France) beat Dudi Sela (Israel) 6-3 6-2 1-Tomas Berdych (Czech Republic) beat Robby Ginepri (U.S.) 6-1 6-4 Steve Johnson (U.S.) beat 5-John Isner (U.S.) 6-7(5) 6-3 7-6(6) 2-Milos Raonic (Canada) beat Jack Sock (U.S.) 7-6(3) 7-6(3) 10-Santiago Giraldo (Colombia) beat Benjamin Becker (Germany) 6-2 7-6(3) 4-Kei Nishikori (Japan) beat Sam Querrey (U.S.) 6-4 5-7 6-4 Donald Young (U.S.) beat 17-Julien Benneteau (France) 6-4 6-3 Victor Estrella (Dominican Republic) beat 8-Feliciano Lopez (Spain) 7-6(5) 6-4