July 4 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Men's Singles Round 4 matches on Monday 2-Andy Murray (Britain) beat 15-Nick Kyrgios (Australia) 7-5 6-1 6-4 32-Lucas Pouille (France) beat 19-Bernard Tomic (Australia) 6-4 4-6 3-6 6-4 10-8 12-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat 7-Richard Gasquet (France) 4-2 (Gasquet retired) 6-Milos Raonic (Canada) beat 11-David Goffin (Belgium) 4-6 3-6 6-4 6-4 6-4 28-Sam Querrey (U.S.) beat Nicolas Mahut (France) 6-4 7-6(5) 6-4 3-Roger Federer (Switzerland) beat Steve Johnson (U.S.) 6-2 6-3 7-5 9-Marin Cilic (Croatia) beat 5-Kei Nishikori (Japan) 6-1 5-1 (Nishikori retired)