June 24 (Infostrada Sports) - Results from the Wimbledon Men's Singles Round 1 matches on Tuesday 23-Tommy Robredo (Spain) beat Lukas Lacko (Slovakia) 7-6(5) 1-6 6-2 6-4 Julian Reister (Germany) beat Michael Russell (U.S.) 6-4 6-4 6-7(5) 4-6 7-5 Simone Bolelli (Italy) beat Tatsuma Ito (Japan) 7-5 7-6(3) 3-6 7-6(5) Denis Istomin (Uzbekistan) beat 32-Dmitry Tursunov (Russia) 7-5 6-4 3-6 6-2 22-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Igor Sijsling (Netherlands) 6-4 6-4 6-2 Adrian Mannarino (France) beat Pere Riba (Spain) 6-2 6-3 6-4 Jarkko Nieminen (Finland) beat Federico Delbonis (Argentina) 6-3 7-6(3) 7-5 Gilles Muller (Luxembourg) beat Julien Benneteau (France) 6-4 7-6(6) 7-6(5) 24-Gael Monfils (France) beat Malek Jaziri (Tunisia) 7-6(5) 7-5 6-4 9-John Isner (U.S.) beat Daniel Smethurst (Britain) 7-5 6-3 6-4 Jack Sock (U.S.) beat Pierre-Hugues Herbert (France) 6-7(5) 6-2 7-6(5) 6-4 2-Rafa Nadal (Spain) beat Martin Klizan (Slovakia) 4-6 6-3 6-3 6-3 Jiri Vesely (Czech Republic) beat Victor Estrella (Dominican Republic) 5-1 (Estrella retired) 19-Feliciano Lopez (Spain) beat Yuichi Sugita (Japan) 7-6(6) 7-6(6) 7-6(7) Ante Pavic (Croatia) beat Alejandro Falla (Colombia) 6-4 6-3 7-5 Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Dudi Sela (Israel) 6-4 6-4 6-4 Lukas Rosol (Czech Republic) beat Benoit Paire (France) 6-3 3-6 7-6(5) 6-4 Frank Dancevic (Canada) beat 29-Ivo Karlovic (Croatia) 6-4 7-6(5) 7-6(4) 13-Richard Gasquet (France) beat James Duckworth (Australia) 6-7(3) 6-3 3-6 6-0 6-1 8-Milos Raonic (Canada) beat Matthew Ebden (Australia) 6-2 6-4 6-4 4-Roger Federer (Switzerland) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-1 6-1 6-3 30-Marcel Granollers (Spain) beat Nicolas Mahut (France) 6-4 7-6(6) 6-7(7) 6-4 15-Jerzy Janowicz (Poland) beat Somdev Devvarman (India) 4-6 6-3 6-3 3-6 6-3 Dusan Lajovic (Serbia) beat 28-Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 7-6(5) 6-2 3-6 3-6 6-3 Lleyton Hewitt (Australia) beat Michal Przysiezny (Poland) 6-2 6-7(14) 6-1 6-4 Sam Querrey (U.S.) beat Bradley Klahn (U.S.) 6-7(5) 6-4 6-1 7-5 Denis Kudla (U.S.) beat Marsel Ilhan (Turkey) 7-6(3) 6-4 4-6 7-5 Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Aleksandr Nedovyesov (Kazakhstan) 6-4 4-6 6-4 1-6 6-1 Lukasz Kubot (Poland) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 7-6(6) 6-4 6-4 Nick Kyrgios (Australia) beat Stephane Robert (France) 7-6(2) 7-6(1) 6-7(6) 6-2 10-Kei Nishikori (Japan) beat Kenny De Schepper (France) 6-4 7-6(5) 7-5 5-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Joao Sousa (Portugal) 6-3 6-4 6-3 Santiago Giraldo (Colombia) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 6-1 7-5 6-0 14-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Jurgen Melzer (Austria) 6-1 3-6 3-6 6-2 6-4