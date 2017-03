June 26 (Infostrada Sports) - Results from the Wimbledon Men's Singles Round 2 matches on Thursday 4-Roger Federer (Switzerland) beat Gilles Muller (Luxembourg) 6-3 7-5 6-3 9-John Isner (U.S.) beat Jarkko Nieminen (Finland) 7-6(17) 7-6(3) 7-5 Denis Istomin (Uzbekistan) beat Julian Reister (Germany) 7-6(7) 6-4 6-4 5-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Lu Yen-Hsun (Taiwan) 7-6(6) 6-3 3-6 7-5 14-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Sam Querrey (U.S.) 4-6 7-6(2) 6-7(4) 6-3 14-12 23-Tommy Robredo (Spain) beat Adrian Mannarino (France) 6-4 6-1 7-6(5) 2-Rafa Nadal (Spain) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 4-6 7-6(6) 6-4 6-4 Nick Kyrgios (Australia) beat 13-Richard Gasquet (France) 3-6 6-7(4) 6-4 7-5 10-8 Jiri Vesely (Czech Republic) beat 24-Gael Monfils (France) 7-6(3) 6-3 6-7(1) 6-7(3) 6-4 Lukasz Kubot (Poland) beat Dusan Lajovic (Serbia) 6-7(4) 7-6(4) 6-3 7-6(3) Simone Bolelli (Italy) beat 22-Philipp Kohlschreiber (Germany) 4-6 6-4 6-3 2-6 7-5 8-Milos Raonic (Canada) beat Jack Sock (U.S.) 6-3 6-4 6-4 Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Frank Dancevic (Canada) 6-3 6-3 6-2 10-Kei Nishikori (Japan) beat Denis Kudla (U.S.) 6-3 6-2 6-1