June 29 (Infostrada Sports) - Results from the Wimbledon Men's Singles Round 1 matches on Monday Marsel Ilhan (Turkey) beat Jerzy Janowicz (Poland) 7-6(4) 6-4 6-7(4) 6-3 Alexander Zverev (Germany) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 6-3 1-6 6-3 3-6 9-7 Marcos Baghdatis (Cyprus) beat Donald Young (U.S.) 5-7 6-2 6-4 6-4 11-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Federico Delbonis (Argentina) 6-3 6-0 6-4 Denis Kudla (U.S.) beat 28-Pablo Cuevas (Uruguay) 6-7(4) 4-6 6-3 6-2 6-2 Pierre-Hugues Herbert (France) beat Chung Hyeon (South Korea) 1-6 6-2 3-6 6-2 10-8 21-Richard Gasquet (France) beat Luke Saville (Australia) 6-3 6-2 6-2 14-Kevin Anderson (South Africa) beat Lucas Pouille (France) 6-2 7-5 3-6 6-3 4-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Joao Sousa (Portugal) 6-2 7-5 7-6(3) John Millman (Australia) beat 19-Tommy Robredo (Spain) 6-2 6-3 6-4 Steve Johnson (U.S.) beat Lukas Lacko (Slovakia) 6-3 6-7(5) 4-6 6-1 6-4 5-Kei Nishikori (Japan) beat Simone Bolelli (Italy) 6-3 6-7(4) 6-2 3-6 6-3 Santiago Giraldo (Colombia) beat Joao Souza (Brazil) 6-4 6-3 6-2 Victor Estrella (Dominican Republic) beat Benjamin Becker (Germany) 5-7 6-1 6-4 6-4 Kenny De Schepper (France) beat John-Patrick Smith (Australia) 4-6 4-6 7-6(4) 6-4 6-4 Jarkko Nieminen (Finland) beat Lleyton Hewitt (Australia) 3-6 6-3 4-6 6-0 11-9 7-Milos Raonic (Canada) beat Daniel Gimeno-Traver (Spain) 6-2 6-3 3-6 7-6(4) Tommy Haas (Germany) beat Dusan Lajovic (Serbia) 6-2 6-3 4-6 6-2 27-Bernard Tomic (Australia) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 6-3 3-6 2-6 6-2 6-3 Matthew Ebden (Australia) beat Blaz Rola (Slovenia) 6-2 6-1 6-4 Juan Monaco (Argentina) beat Florian Mayer (Germany) 6-1 6-2 6-4 Fernando Verdasco (Spain) beat Martin Klizan (Slovakia) 4-6 6-2 6-3 6-7(5) 13-11 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Philipp Kohlschreiber (Germany) 6-4 6-4 6-4 Liam Broady (Britain) beat Marinko Matosevic (Australia) 5-7 4-6 6-3 6-2 6-3 17-John Isner (U.S.) beat Go Soeda (Japan) 7-6(5) 6-4 6-4 24-Leonardo Mayer (Argentina) beat Thanasi Kokkinakis (Australia) 7-6(7) 7-6(3) 6-4 Marcel Granollers (Spain) beat Janko Tipsarevic (Serbia) 6-3 6-4 6-2 32-Dominic Thiem (Austria) beat Dudi Sela (Israel) 2-6 6-3 6-4 6-4 9-Marin Cilic (Croatia) beat Hiroki Moriya (Japan) 6-3 6-2 7-6(4) 16-David Goffin (Belgium) beat Horacio Zeballos (Argentina) 7-6(4) 6-1 6-1 26-Nick Kyrgios (Australia) beat Diego Schwartzman (Argentina) 6-0 6-2 7-6(6) Ricardas Berankis (Lithuania) beat Andreas Haider-Maurer (Austria) 6-2 5-2 (Haider-Maurer retired)