LONDON, June 27 June 27 (Infostrada Sports) - Results from the Wimbledon men's singles matches on Wednesday (prefix denotes seeding).

Second round 1-Novak Djokovic (Serbia) beat Ryan Harrison (U.S.) 6-4 6-4 6-4 18-Richard Gasquet (France) beat Ruben Bemelmans (Belgium) 6-3 6-4 6-4 29-Julien Benneteau (France) beat Michael Russell (U.S.) 7-6(4) 2-6 6-4 7-5 26-Mikhail Youzhny (Russia) beat Inigo Cervantes (Spain) 6-1 6-3 6-4 12-Nicolas Almagro (Spain) beat Guillaume Rufin (France) 6-2 5-7 6-2 6-4 Jerzy Janowicz (Poland) beat Ernests Gulbis (Latvia) 2-6 6-4 3-6 7-6(2) 9-7 Viktor Troicki (Serbia) beat Martin Klizan (Slovakia) 6-4 4-6 5-7 7-6(3) 6-4 Denis Istomin (Uzbekistan) beat Igor Andreev (Russia) 6-3 7-6(3) 4-6 6-2 8-Janko Tipsarevic (Serbia) beat Ryan Sweeting (U.S.) 5-7 7-5 6-4 6-2 3-Roger Federer (Switzerland) beat Fabio Fognini (Italy) 6-1 6-3 6-2 31-Florian Mayer (Germany) beat Philipp Petzschner (Germany) 3-6 3-6 6-4 6-2 6-4 15-Juan Monaco (Argentina) beat Jeremy Chardy (France) 6-2 3-6 6-3 7-6(3)

First round 30-Andy Roddick (U.S.) beat Jamie Baker (Britain) 7-6(1) 6-4 7-5 Ivo Karlovic (Croatia) beat Dudi Sela (Israel) 6-4 6-4 7-6(5) 7-David Ferrer (Spain) beat Dustin Brown (Germany) 7-6(5) 6-4 6-4 Bjoern Phau (Germany) beat Wayne Odesnik (U.S.) 6-3 3-6 6-7(3) 6-3 6-4 Juergen Melzer (Austria) beat 25-Stanislas Wawrinka (Switzerland) 3-6 7-6(2) 2-6 6-4 8-6 Lukasz Kubot (Poland) beat Tatsuma Ito (Japan) 7-6(6) 6-3 6-3

21-Milos Raonic (Canada) beat Santiago Giraldo (Colombia) 6-4 6-4 6-4