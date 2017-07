July 13 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Men's Doubles Semifinal matches on Thursday 16-Oliver Marach/Mate Pavic beat Nikola Mektic/Franko Skugor (Croatia) 4-6 7-5 7-6(4) 3-6 17-15 4-Lukasz Kubot/Marcelo Melo beat 1-Henri Kontinen/John Peers 6-3 6-7(4) 6-2 4-6 9-7