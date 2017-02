June 27 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Men's Singles Round 1 matches on Monday Andrey Kuznetsov (Russia) beat 29-Pablo Cuevas (Uruguay) 6-3 3-6 5-7 6-3 6-4 3-Roger Federer (Switzerland) beat Guido Pella (Argentina) 7-6(5) 7-6(3) 6-3 Jeremy Chardy (France) beat 17-Gael Monfils (France) 6-7(4) 6-0 4-6 6-1 6-2 Daniel Evans (Britain) beat Jan-Lennard Struff (Germany) 6-3 6-7(6) 7-6(7) 7-5 Robin Haase (Netherlands) beat Diego Schwartzman (Argentina) 2-6 6-2 6-3 2-6 7-5 Steve Johnson (U.S.) beat Malek Jaziri (Tunisia) 7-5 7-6(2) 6-4 27-Jack Sock (U.S.) beat Ernests Gulbis (Latvia) 6-4 6-4 6-4 Marcus Willis (Britain) beat Ricardas Berankis (Lithuania) 6-3 6-3 6-4 Thomaz Bellucci (Brazil) beat Ruben Bemelmans (Belgium) 3-6 6-4 6-3 1-6 8-6 5-Kei Nishikori (Japan) beat Samuel Groth (Australia) 6-4 6-3 7-5 Edouard Roger-Vasselin (France) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 1-6 6-3 6-4 6-4 6-Milos Raonic (Canada) beat Pablo Carreno (Spain) 7-6(4) 6-2 6-4 30-Alexandr Dolgopolov (Ukraine) beat Evgeny Donskoy (Russia) 6-2 6-4 3-6 7-6(3) Julien Benneteau (France) beat Illya Marchenko (Ukraine) 6-4 6-2 7-6(8) 16-Gilles Simon (France) beat Janko Tipsarevic (Serbia) 4-6 6-4 7-5 6-3 Andreas Seppi (Italy) beat Guillermo Garcia-Lopez (Spain) 6-2 6-4 6-0 Denis Istomin (Uzbekistan) beat 20-Kevin Anderson (South Africa) 4-6 6-7(13) 6-4 7-6(2) 6-3 28-Sam Querrey (U.S.) beat Lukas Rosol (Czech Republic) 6-7(6) 6-7(5) 6-4 6-2 12-10 11-David Goffin (Belgium) beat Alexander Ward (Britain) 6-2 6-3 6-2 Nicolas Mahut (France) beat Brydan Klein (Britain) 7-6(0) 6-4 6-4 Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Bjorn Fratangelo (U.S.) 6-3 6-4 6-2 1-Novak Djokovic (Serbia) beat James Ward (Britain) 6-0 7-6(3) 6-4 Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) beat Denis Kudla (U.S.) 7-6(5) 7-5 2-6 1-6 6-3 Nicolas Almagro (Spain) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 6-3 7-6(6) 5-7 3-6 6-3 Lukas Lacko (Slovakia) beat Paolo Lorenzi (Italy) 6-4 6-7(5) 7-5 6-3 13-David Ferrer (Spain) beat Dudi Sela (Israel) 6-2 6-1 6-1 23-Ivo Karlovic (Croatia) beat Borna Coric (Croatia) 7-6(8) 7-6(7) 6-4 Adrian Mannarino (France) beat Kyle Edmund (Britain) 6-2 7-5 6-4 Pierre-Hugues Herbert (France) beat 21-Philipp Kohlschreiber (Germany) 7-5 6-3 3-6 6-3 9-Marin Cilic (Croatia) beat Brian Baker (U.S.) 6-3 7-5 6-3 Sergiy Stakhovsky (Ukraine) beat Yoshihito Nishioka (Japan) 6-3 6-4 6-4