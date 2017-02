June 28 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Men's Singles Round 1 matches on Tuesday Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Martin Klizan (Slovakia) 7-6(7) 7-6(5) 6-4 2-Andy Murray (Britain) beat Liam Broady (Britain) 6-2 6-3 6-4 Gilles Muller (Luxembourg) beat Santiago Giraldo (Colombia) 4-6 6-7(3) 7-6(5) 6-3 15-13 14-Roberto Bautista (Spain) beat Jordan Thompson (Australia) 6-3 6-3 6-3 4-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Taylor Fritz (U.S.) 7-6(4) 6-1 6-7(2) 6-4 26-Benoit Paire (France) beat Franko Skugor (Croatia) 3-6 7-6(2) 2-6 6-3 10-8 Juan Martin Del Potro (Argentina) beat Stephane Robert (France) 6-1 7-5 6-0 22-Feliciano Lopez (Spain) beat Rajeev Ram (U.S.) 7-6(5) 6-4 6-4 Benjamin Becker (Germany) beat Facundo Bagnis (Argentina) 6-3 6-3 6-1 31-Joao Sousa (Portugal) beat Dmitry Tursunov (Russia) 3-6 7-6(2) 4-6 6-3 7-5 John Millman (Australia) beat Albert Montanes (Spain) 7-5 4-6 5-7 6-4 6-3 Juan Monaco (Argentina) beat Taro Daniel (Japan) 7-5 4-6 6-3 6-2 Marcel Granollers (Spain) beat Victor Estrella (Dominican Republic) 6-2 6-4 2-6 6-4 Albert Ramos (Spain) beat Vasek Pospisil (Canada) 6-4 3-6 6-3 6-4 15-Nick Kyrgios (Australia) beat Radek Stepanek (Czech Republic) 6-4 6-3 6-7(9) 6-1 Dennis Novikov (U.S.) beat Luke Saville (Australia) 4-6 6-4 7-5 6-4 7-Richard Gasquet (France) beat Aljaz Bedene (Britain) 6-3 6-4 6-3 Dustin Brown (Germany) beat Dusan Lajovic (Serbia) 4-6 6-3 3-6 6-3 6-4 12-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Inigo Cervantes (Spain) 6-4 7-6(5) 6-4 25-Viktor Troicki (Serbia) beat Tristan Lamasine (France) 6-4 6-2 6-2 Lu Yen-Hsun (Taiwan) beat Alexander Kudryavtsev (Russia) 6-4 6-1 6-4